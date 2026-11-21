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फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य समी खान के आवास पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब्दुल की कुर्सी का मतलब सियासत की कुर्सी नहीं, बल्कि सम्मान से है। अब्दुल को उसकी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। फ्रंट हर उस कमजोर इन्सान की आवाज बनेगा, जो अपनी बात खुद नहीं उठा सकता।राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य समी खान ने कहा कि जल्द ही फ्रंट की पहचान पूरे देश में होगी। शुएब शम्सी ने कहा कि अब्दुल का नाम एहतराम से लिया जाए और उसका सम्मान किया जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरिफ खान एडवोकेट ने घोषणा की कि फ्रंट के किसी सदस्य को संगठन की वजह से परेशानी हुई तो वह उसका मुकदमा निशुल्क लड़ेंगे। इस मौके पर तंजील जाफर खान, लवी खान, सैयद मुबश्शिर मियां, जावेद अली, दुल्ली खां आदि मौजूद रहे।