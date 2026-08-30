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Rampur News: कैंटर की टक्कर से दो युवकों के पैर कटे, रिपोर्ट

Sun, 30 Aug 2026 12:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sun, 30 Aug 2026 12:55 AM IST
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Two youths' legs amputated after being hit by a canter, reports say
शाहबाद (रामपुर)। मंगोली के पास सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों के पैर कटने के मामले में पुलिस ने अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।
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मुरादाबाद के पाकबाड़ा निवासी मोहम्मद रजा और जयंतीपुर निवासी मोहम्मद शान बृहस्पतिवार को सैफनी स्थित अपनी ननिहाल आए थे। शाम के समय दोनों बाइक से शाहबाद की ओर आ रहे थे। मंगोली के पास अज्ञात कैंटर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके पैर कट गए थे। हादसे की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी शाहबाद लाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए थे। मामले में घायल युवकों के भाई शाहनवाज की तहरीर पर पुलिस ने कैंटर के अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शाहनवाज ने बताया कि इलाज के दौरान।दोनों भाइयों के पैर कट गए है। सीओ देवकीनंदन ने बताया कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। संवाद
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