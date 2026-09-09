फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Leopard spotted again in Masvasi area; panic among villagers.

Rampur News: मसवासी क्षेत्र में फिर दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में मची खलबली

Wed, 09 Sep 2026 01:41 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 09 Sep 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
Leopard spotted again in Masvasi area; panic among villagers.
रामपुर। मसवासी क्षेत्र में तेंदुए की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले करीब पंद्रह दिनों से वन विभाग को छका रहा तेंदुआ अब तक पकड़ से बाहर है। मंगलवार को सीतारामपुर गांव में एक बार फिर तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में खलबली मच गई।
विज्ञापन

धान की फसल में स्प्रे करने पहुंचे उमेश कुमार की अचानक तेंदुए पर नजर पड़ गई। सामने तेंदुआ देखकर वह खौफजदा हो गए और किसी तरह वहां से निकलकर ग्रामीणों को सूचना दी।
विज्ञापन

तेंदुए की सूचना मिलते ही ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए लेकिन तब तक तेंदुआ जंगल और खेतों की ओर निकल चुका था। सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास मिले पदचिन्हों की जांच की, जिनसे तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

बता दें कि मसवासी क्षेत्र में करीब पंद्रह दिनों से तेंदुए की सक्रियता बनी हुई है। कभी तेंदुआ खेतों के आसपास दिखाई दे रहा है तो कभी आबादी के नजदीक पहुंचकर ग्रामीणों में दहशत पैदा कर रहा है। मवेशियों को शिकार बनाए जाने और इंसानों पर हमले की घटनाओं के बाद ग्रामीण पहले से ही भयभीत हैं। इसके बावजूद तेंदुआ वन विभाग की पकड़ में नहीं आ सका है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के लगातार दिखाई देने के बावजूद उसकी गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश नहीं लगाया जा सका है। पिंजरा लगाए जाने के बाद भी तेंदुआ वन विभाग की निगरानी और पकड़ने की कोशिशों को चकमा दे रहा है।

000
एक से अधिक तेंदुए और शावकों की आशंका से बढ़ी दहशत
ग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र में एक नहीं, बल्कि एक से अधिक तेंदुओं और उनके शावकों के मौजूद होने की आशंका है। लगातार अलग-अलग स्थानों पर तेंदुए दिखाई देने और मवेशियों पर हमले की घटनाओं से ग्रामीणों का डर और बढ़ गया है। जंगल और खेतों से सटे इलाकों में तेंदुओं की सक्रियता ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं वन विभाग की ओर से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है, पर अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है।
0000
तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा हुआ है। वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है और जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। -प्रणव जैन, डीएफओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed