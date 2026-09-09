Rampur News: मसवासी क्षेत्र में फिर दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में मची खलबली

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धान की फसल में स्प्रे करने पहुंचे उमेश कुमार की अचानक तेंदुए पर नजर पड़ गई। सामने तेंदुआ देखकर वह खौफजदा हो गए और किसी तरह वहां से निकलकर ग्रामीणों को सूचना दी।तेंदुए की सूचना मिलते ही ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए लेकिन तब तक तेंदुआ जंगल और खेतों की ओर निकल चुका था। सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास मिले पदचिन्हों की जांच की, जिनसे तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि हुई।बता दें कि मसवासी क्षेत्र में करीब पंद्रह दिनों से तेंदुए की सक्रियता बनी हुई है। कभी तेंदुआ खेतों के आसपास दिखाई दे रहा है तो कभी आबादी के नजदीक पहुंचकर ग्रामीणों में दहशत पैदा कर रहा है। मवेशियों को शिकार बनाए जाने और इंसानों पर हमले की घटनाओं के बाद ग्रामीण पहले से ही भयभीत हैं। इसके बावजूद तेंदुआ वन विभाग की पकड़ में नहीं आ सका है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के लगातार दिखाई देने के बावजूद उसकी गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश नहीं लगाया जा सका है। पिंजरा लगाए जाने के बाद भी तेंदुआ वन विभाग की निगरानी और पकड़ने की कोशिशों को चकमा दे रहा है।000एक से अधिक तेंदुए और शावकों की आशंका से बढ़ी दहशतग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र में एक नहीं, बल्कि एक से अधिक तेंदुओं और उनके शावकों के मौजूद होने की आशंका है। लगातार अलग-अलग स्थानों पर तेंदुए दिखाई देने और मवेशियों पर हमले की घटनाओं से ग्रामीणों का डर और बढ़ गया है। जंगल और खेतों से सटे इलाकों में तेंदुओं की सक्रियता ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं वन विभाग की ओर से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है, पर अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है।0000तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा हुआ है। वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है और जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। -प्रणव जैन, डीएफओ