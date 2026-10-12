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Rampur News: तीन दिन में दो हत्याएं, कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल

Mon, 12 Oct 2026 01:41 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 12 Oct 2026 01:41 AM IST
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Two murders in three days; questions raised about law and order.
रामपुर। जिले में तीन दिन के भीतर हुई हत्या की दो वारदातों ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर में गैंगस्टर के आरोपी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि मिलक खानम में कार वॉश सेंटर संचालक को गोलियों से भून दिया गया।
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दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में कैद हुईं। बिलासपुर मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन दूसरे हत्याकांड के आरोपी अब तक फरार हैं। लगातार हुई इन दो वारदातों ने अपराधियों पर अंकुश लगाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पुलिस के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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इन घटनाओं के बाद जिले में अपराधियों पर अंकुश लगाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हत्या जैसी गंभीर वारदातों के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी अहम होती है। मिलक खानम मामले में अब पुलिस की जांच पर निगाहें टिकी हैं। सीसीटीवी फुटेज से मिलने वाले सुराग हत्यारों तक पहुंचने में मददगार हो सकते हैं। फिलहाल, दोनों घटनाओं ने रामपुर में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर बहस तेज कर दी है।
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एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि बिलासपुर की घटना का खुलासा किया जा चुका है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मिलक खानम की घटना में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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