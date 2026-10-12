फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Three people on a motorcycle injured after being hit by an unidentified vehicle.

Rampur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन लोग घायल

Mon, 12 Oct 2026 01:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
Three people on a motorcycle injured after being hit by an unidentified vehicle.
बिलासपुर। कोतवाली क्षेत्र में रविवार रात हुए सड़क हादसे में संत नगर कॉलोनी निवासी राज गुप्ता सहित तीन लोग घायल हो गए।
विज्ञापन


राज गुप्ता खजुरिया क्षेत्र से बाइक से घर लौट रहे थे, तभी ग्राम बेगमाबाद के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इसी हादसे में केमरी के मोहल्ला सिंघाड़ियान निवासी फुरकान व अजीत कुमार भी घायल हुए। सभी घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। घटना की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। सीओ पीपी सिंह ने इस संबंध में अनभिज्ञता जताई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed