Rampur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन लोग घायल

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राज गुप्ता खजुरिया क्षेत्र से बाइक से घर लौट रहे थे, तभी ग्राम बेगमाबाद के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इसी हादसे में केमरी के मोहल्ला सिंघाड़ियान निवासी फुरकान व अजीत कुमार भी घायल हुए। सभी घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। घटना की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। सीओ पीपी सिंह ने इस संबंध में अनभिज्ञता जताई है। संवाद

बिलासपुर। कोतवाली क्षेत्र में रविवार रात हुए सड़क हादसे में संत नगर कॉलोनी निवासी राज गुप्ता सहित तीन लोग घायल हो गए।