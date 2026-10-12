Rampur News: सड़क हादसे में चालक पर प्राथमिकी दर्ज

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मिलक (रामपुर)। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बरेली जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम लाभारी निवासी सीमावती ने बताया कि पांच सितंबर की रात वह पति महावीर के साथ मिलक के धनैली पूर्वी में थीं। सड़क किनारे खड़े एक कैंटर चालक ने अचानक वाहन चला दिया। कैंटर ने महावीर और सीमावती को चपेट में ले लिया। हादसे में महावीर की उपचार के दौरान मौत हो गई। कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद