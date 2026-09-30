Rampur News: तकनीक हारी, फॉर्मूले फेल...भाखड़ा डैम को अब भगवान का सहारा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे नहर विभाग के एसडीओ नंदलाल आर्य और जेई वीर सिंह कर्मचारियों के साथ भाखड़ा डैम स्थित प्रसिद्ध श्री शिव शीतला माता मंदिर पहुंचे और मंदिर के महंत महेंद्र सागर की मौजूदगी में पंडित संजय उपाध्याय से विधि-विधान के साथ कार्य सिद्धि हवन कराया।महंत महेंद्र सागर ने बताया कि यज्ञ के माध्यम से कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया। हवन के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर बृजलाल, आकाश कुमार, हिमांशु देवल, सुनील राठौर, सुशील राठौर सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।एक माह बाद भी स्रोत बंद नहीं कर पाया विभागभाखड़ा डैम करीब एक माह से क्षतिग्रस्त है। लगातार पानी के तेज बहाव के कारण स्रोत को बंद करने का कार्य विभाग कई बार कर चुका है लेकिन हर बार स्रोत फिर से खुल जाता है और पानी का रिसाव शुरू हो जाता है। इससे न सिर्फ नहर विभाग के कार्य में अड़चन आ रही है, बल्कि आसपास के खेतों और बंधे को भी खतरा बना है। नागरिकों के अनुसार, डैम के किनारे बने रास्ते पर भी पानी के दबाव से दो बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत विभाग से की थी। लगातार तकनीकी प्रयास विफल होने के बाद अब अधिकारियों ने ईश्वर से कार्य सिद्धि के लिए हवन का सहारा लिया।