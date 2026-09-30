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Rampur News: तकनीक हारी, फॉर्मूले फेल...भाखड़ा डैम को अब भगवान का सहारा

Wed, 30 Sep 2026 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 30 Sep 2026 01:55 AM IST
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Technology defeated, formulas failed... Bhakra Dam now relies on God.
बिलासपुर के श्री शिव शीतला माता मंदिर में हवन में आहुति डालते नहर विभाग के अधिकारी। स्रोत आयोजक - फोटो : Archive
बिलासपुर (रामपुर)। भाखड़ा डैम का स्रोत बंद करने में सभी तकनीकों और फॉर्मूले फेल होने के बाद परेशान नहर विभाग अब भगवान की शरण में पहुंच गया। मंगलवार को नहर विभाग के अधिकारियों ने श्री शिव शीतला माता मंदिर में कार्य सिद्धि हवन कराकर सफलता की कामना की। बाद में भंडारा कर लोगों को प्रसाद बांटा गया।
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मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे नहर विभाग के एसडीओ नंदलाल आर्य और जेई वीर सिंह कर्मचारियों के साथ भाखड़ा डैम स्थित प्रसिद्ध श्री शिव शीतला माता मंदिर पहुंचे और मंदिर के महंत महेंद्र सागर की मौजूदगी में पंडित संजय उपाध्याय से विधि-विधान के साथ कार्य सिद्धि हवन कराया।
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महंत महेंद्र सागर ने बताया कि यज्ञ के माध्यम से कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया। हवन के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर बृजलाल, आकाश कुमार, हिमांशु देवल, सुनील राठौर, सुशील राठौर सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।
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एक माह बाद भी स्रोत बंद नहीं कर पाया विभाग

भाखड़ा डैम करीब एक माह से क्षतिग्रस्त है। लगातार पानी के तेज बहाव के कारण स्रोत को बंद करने का कार्य विभाग कई बार कर चुका है लेकिन हर बार स्रोत फिर से खुल जाता है और पानी का रिसाव शुरू हो जाता है। इससे न सिर्फ नहर विभाग के कार्य में अड़चन आ रही है, बल्कि आसपास के खेतों और बंधे को भी खतरा बना है। नागरिकों के अनुसार, डैम के किनारे बने रास्ते पर भी पानी के दबाव से दो बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत विभाग से की थी। लगातार तकनीकी प्रयास विफल होने के बाद अब अधिकारियों ने ईश्वर से कार्य सिद्धि के लिए हवन का सहारा लिया।
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