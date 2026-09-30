Rampur News: ट्रैक्टर-ट्राॅली की टक्कर से ई-रिक्शा चालक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 30 Sep 2026 02:08 AM IST
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केमरी (रामपुर)। तालमहावर गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राॅली ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में केमरी निवासी ई-रिक्शा चालक अखलाख उर्फ पप्पू की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मौत की सूचना से परिवार में चीख पुकार मच गई।
केmरी के मोहल्ला मजुल्लानगर निवासी अखलाख उर्फ पप्पू ( 34) ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था। सोमवार रात करीब 11 बजे वह बिलासपुर से घर आ रहा था। तालमहावर गांव पहुंचने पर केमरी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राॅली चालक ने उनकी ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में पप्पू सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देख मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल के परिजनों को हादसे की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए और पप्पू को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
थानाध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। मौके से पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राॅली को कब्जे में ले लिया है। साथ ही मौके से भागे आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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केmरी के मोहल्ला मजुल्लानगर निवासी अखलाख उर्फ पप्पू ( 34) ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था। सोमवार रात करीब 11 बजे वह बिलासपुर से घर आ रहा था। तालमहावर गांव पहुंचने पर केमरी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राॅली चालक ने उनकी ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में पप्पू सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देख मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल के परिजनों को हादसे की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए और पप्पू को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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थानाध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। मौके से पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राॅली को कब्जे में ले लिया है। साथ ही मौके से भागे आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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