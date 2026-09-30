Rampur News: जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट को पीटा, कपड़े फाड़े

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जिला अस्पताल में सीनियर फार्मासिस्ट किशन सिंह सुप्याल दवा काउंटर पर थे। दोपहर के वक्त भीड़ में लगे एक युवक से उनका दवा लेने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद युवक ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध पर मारपीट कर दी, जिससे उनके कपड़े भी फट गए। अस्पताल के गार्ड मुमताज अहमद खां ने युवक को रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके साथ भी गाली-गलौज की। घटना के दौरान अफरा-तफरी मच गई। बाद में आरोपी युवक भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया।घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के तहत मामला दर्ज कर लिया। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार तहरीर के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।