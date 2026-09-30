Rampur News: टांडा में ही रहेंगे पंकज, राजवीर को फिर मिलक की कमान

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एसपी ने सोमवार की शाम को सीओ के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया था। एसपी ने सोमवार की देर रात टांडा में तैनात सीओ पंकज पंत को टांडा से हटाकर मिलक का सीओ बनाया था, जबकि मिलक में तैनात सीओ ट्रैफिक राजवीर सिंह को टांडा में सीओ बनाकर भेजा था लेकिन मंगलवार को एसपी ने फिर बदलाव कर दिया। एसपी ने नए आदेश में पकंज पंत का मिलक में किया गया तबादला निरस्त करते हुए वापस टांडा भेज दिया है। जबकि टांडा भेजे गए सीओ राजवीर सिंह को वापस मिलक में ही रखा गया है।राजवीर सिंह पहले भी मिलक में रह चुके हैं। मिलक में तैनात सीओ पीपी सिंह को बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बिलासपुर में तैनात सीओ हर्षिता सिंह को स्वार का सीओ बनाया है। एसपी ने सोमवार की रात में स्वार में तैनात सीओ सोनम सिंह को स्वार से हटाकर उनको अपराध शाखा, मानीटरिंग सेल, महिला परिवार, महिला परिवार परामर्श केंद्र का इंचार्ज बनाया है। एसपी ने संजय कुमार सिंह को सीओ ट्रैफिक की जिम्मेदारी सौंपी है। एसपी ने सीओ सिटी व सीओ शाहबाद के कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया है।