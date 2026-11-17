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रविवार रात करीब 11 बजे मिलक थाना क्षेत्र के रेवड़ी गांव के पास बदायूं जिले के पांच लोग स्विफ्ट कार से रामपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से बरेली जिले का एक युवक कुर्सियों से लदी पिकअप लेकर पहुंचा। रेवड़ी गांव के पास ओवरटेक करने के दौरान दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। इसके बाद कार और पिकअप सवारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई।पिकअप चालक का आरोप है कि कार सवारों ने उसके साथ मारपीट की और जबरन कार में बैठाने लगे। घटना देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और बीच-बचाव कराया। डर के कारण पिकअप चालक वहां से अपनी गाड़ी लेकर शाहबाद कोतवाली पहुंच गया। कुछ देर बाद कार सवार भी कोतवाली पहुंच गए।कार्यवाहक कोतवाल जयप्रकाश ने बताया कि घटना मिलक थाना क्षेत्र की है। पिकअप चालक शाहबाद कोतवाली पहुंच गया था। देर रात दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।