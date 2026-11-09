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Rampur News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में अधेड़ की मौत, तीन गंभीर घायल

Mon, 09 Nov 2026 11:10 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 09 Nov 2026 11:10 PM IST
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Middle-aged man killed, three others critically injured in head-on collision between two motorcycles
शाहबाद। दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में अधेड़ हरि सिंह की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं।
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संभल के थाना बहजोई क्षेत्र के किसौली गांव निवासी पवन दिव्यापुर गांव स्थित अपनी ससुराल आए थे। सोमवार शाम करीब पांच बजे पवन अपने साले भानुप्रताप के साथ बाइक से शाहबाद से गांव जा रहे थे।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ढकिया गांव की ओर से खंदेली गांव निवासी राजवीर और हरि सिंह शाहबाद जा रहे थे। मीरापुर गांव के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में चारों लोग घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।
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एंबुलेंस से चारों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने हरि सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य तीन घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि, परिजन घायलों को हायर सेंटर ले गए।
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