Rampur News: शराब के नशे में विवाद के बाद ईंट से वार कर साथी की हत्या

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बृहस्पतिवार सुबह कचहरी के सामने चाय के होटल के पास उसका खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने वारदात के महज दो घंटे के भीतर हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों श्रीकांत और किशन सैनी को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल खून से सनी ईंट के दो अद्धे और रक्तरंजित कपड़े भी बरामद किए गए हैं।हत्या की यह वारदात सिविल लाइंस क्षेत्र में कचहरी के सामने स्थित गंगापुर की है। गंगापुर निवासी विष्णु सैनी मजदूरी करता था। बृहस्पतिवार सुबह उसका शव मंगल सैनी के पान के खोखे के पास रास्ते किनारे पड़ा मिला। सिर पर गंभीर चोटें थीं और शरीर खून से सना हुआ था। रात करीब 11 बजे तक उसे मोहल्ले में घूमते देखा गया था। सुबह उसकी हत्या की खबर फैली तो इलाके में हड़कंप मच गया।सूचना पर एएसपी अनुराग सिंह और सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मृतक के भाई की तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तीन टीमों का गठन कराया। टीमों ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और संदिग्धों की तलाश शुरू की।पुलिस की जांच हाल निवासी ज्वाला नगर निवासी श्रीकांत और मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के दस सराय निवासी किशन सैनी पर जाकर ठहरी। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, पुलिस ने दोनों को जंगल कोठीखास बाग से गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में सामने आया कि शराब के नशे में विष्णु के साथ गाली-गलौज को लेकर विवाद हुआ था। कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान आरोपियों ने ईंट से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल खून से सनी ईंट के दो टुकड़े और खून लगे कपड़े बरामद किए हैं।000दो घंटे में खुला हत्या का राजसीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार, हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तीन टीमें लगाकर साक्ष्य और सुराग जुटाए। इसी आधार पर दोनों आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।000सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मिला अहम सुरागघटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल और घर के रास्ते में पड़ने वाले स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। इस दौरान कुछ युवक आधी रात के बाद भागते हुए नजर आए। पुलिस ने शक के आधार पर जांच शुरू की और फिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।000युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहरामगंगापुर निवासी विष्णु की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया। युवक अविवाहित था। चार भाई और तीन बहनों में वह सबसे बड़ा बताया गया है। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शाम को शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।000