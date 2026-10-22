Rampur News: जहर खाने वाली युवती के स्वस्थ होने पर होंगे मजिस्ट्रेटी बयान

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युवती ने प्रेम संबंध के बाद शादी से इन्कार करने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को कोतवाली परिसर में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था। हालत बिगड़ने पर उसे सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। घटना के बाद आनन-फानन में पुलिस ने भीतरगांव के रहने वाले युवक कुंवरजीत मौर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विज्ञापन

युवती का आरोप था कि युवक कुंवरजीत मौर्य से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी और उसके बाद उनकी बात शुरू हो गई थी। युवक अपने परिजनों के साथ लखनऊ पहुंचा था और अंगूठी की रस्म भी निभाई थी। उसके बाद शादी का झांसा दिया गया था और बाद में युवक ने प्रेम संबंध के बाद शादी से इन्कार कर दिया था। विज्ञापन विज्ञापन

युवती ने प्रेम संबंध के बाद शादी से इन्कार करने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को कोतवाली परिसर में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था। हालत बिगड़ने पर उसे सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। घटना के बाद आनन-फानन में पुलिस ने भीतरगांव के रहने वाले युवक कुंवरजीत मौर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।युवती का आरोप था कि युवक कुंवरजीत मौर्य से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी और उसके बाद उनकी बात शुरू हो गई थी। युवक अपने परिजनों के साथ लखनऊ पहुंचा था और अंगूठी की रस्म भी निभाई थी। उसके बाद शादी का झांसा दिया गया था और बाद में युवक ने प्रेम संबंध के बाद शादी से इन्कार कर दिया था।

शाहबाद (रामपुर)। कोतवाली परिसर में स्थित शौचालय में जाकर जहर का सेवन करने वाली लखनऊ के बखलिया मोहनलाल गंज निवासी युवती का दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी जिला अस्पताल में उपचार जारी रहा। सीओ देवकीनंदन ने बताया कि पुलिस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। युवती के स्वस्थ होने के बाद उसके मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए जाएंगे। बयान और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।