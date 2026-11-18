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कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नवदिया निवासी सचिन ने अपनी बहन विजयलक्ष्मी को बीते बृहस्पतिवार को नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों के अनुसार, अस्पताल के डॉक्टरों ने गर्भ में पल रहे बच्चे को मृत बताते हुए प्रसव कराने की बात कही। प्रसव के बाद विजयलक्ष्मी की हालत बिगड़ने लगी। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे आनन-फानन में बरेली रेफर कर दिया।परिजन उसे बरेली के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान सोमवार देर रात उसकी मौत हो गई। मंगलवार को महिला की मौत से नाराज परिजन नगर स्थित संबंधित अस्पताल के बाहर एकत्र हो गए और चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। बातचीत के बाद परिजनों ने किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया। देर शाम मृतका का गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।