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शरीफ हत्याकांड में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। जांच का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस घटनास्थल के आसपास करीब दस किलोमीटर की परिधि में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।साथ ही संदिग्धों की गतिविधियों और उनके संपर्कों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि आजमगढ़ में रहने वाले शरीफ के करीबियों से कोई अहम सुराग मिल सकता है। इसी आधार पर उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।पुलिस यह भी पता लगा रही है कि वारदात से पहले और बाद में कौन-कौन लोग घटनास्थल के आसपास सक्रिय थे। संदिग्धों की आवाजाही और उनके संपर्कों की कड़ियां जोड़कर हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने उत्तराखंड के अलावा सीमावर्ती जिलों बरेली, मुरादाबाद और पीलीभीत में भी संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी है।सोमवार को पुलिस की अलग-अलग टीमों ने उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज, किच्छा, गदरपुर और काशीपुर के साथ हल्द्वानी में कई संभावित ठिकानों पर छापे मारे। इसके अलावा बरेली जिले के बहेड़ी समेत अन्य स्थानों पर भी संदिग्धों की तलाश की गई।इससे पहले रविवार को पुलिस की एक टीम बरेली सेंट्रल जेल पहुंची थी। वहां मोहम्मद शरीफ खां के आपराधिक इतिहास और अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई गई थी। टीम ने उसके पुराने आपराधिक मामलों, संपर्कों और उससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी हासिल की। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस इन जानकारियों को मौजूदा जांच से जोड़कर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है।पुलिस का फोकस उन लोगों पर है, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है और जिनकी गतिविधियां हत्याकांड से जुड़ी हो सकती हैं। दूसरी टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ घटनास्थल और आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही हैं।पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के बाद संदिग्ध किस रास्ते से निकले और किन लोगों के संपर्क में रहे। घटनास्थल के आसपास रहने वाले संदिग्धों और उनके करीबियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।सीओ पीपी सिंह का कहना है कि पुलिस की सभी टीमें अपने काम में लगी हुई हैं। जल्द ही घटना का पर्दाफाश करने का प्रयास किया जा रहा है।