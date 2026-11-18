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पीएसी के सेवानिवृत्त सूबेदार चुन्नी लाल गंगवार ने एक प्लॉट की रजिस्ट्री कराई थी। 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्ति के बाद जब उन्होंने नींव खोदनी शुरू की, तो गुरजीत सिंह पन्नू ने प्लॉट पर अपना दावा किया। राजस्व अभिलेखों से पता चला कि सुरेंद्र चावला और अंशुमन ने मिलकर उनकी 22 हजार रुपये की धनराशि हड़प ली है। कागजात मांगने पर 18 मार्च 2026 को जान से मारने की धमकी दी गई। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। संवाद



बिलासपुर। फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्लॉट का बैनामा कराकर धनराशि हड़पने के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।