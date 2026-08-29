Rampur News: परिषदीय स्कूल का ताला तोड़कर हजारों का सामान चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 29 Aug 2026 12:26 AM IST
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रामपुर। मसवासी चौकी क्षेत्र के गांव मानपुर उत्तरी स्थित परिषदीय स्कूल में चोरों ने कमरों के ताले तोड़कर हजारों रुपये का सामान चोरी कर लिया। घटना की जानकारी मिलने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी।
बृहस्पतिवार की देर रात चोर स्कूल के एक कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। चोर वहां रखा इन्वर्टर, बैटरी, गैस सिलिंडर, रसोई के बर्तन समेत हजारों रुपये का सामान चोरी कर ले गए। शुक्रवार सुबह स्कूल पहुंची रसोइया नसीम जहां ने कमरों के ताले टूटे देखे तो इसकी सूचना शिक्षकों को दी। जानकारी मिलने पर प्रधानाध्यापक धर्मवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और स्कूल में सामान की जांच की।
इसके बाद उन्होंने मसवासी चौकी पुलिस को तहरीर देकर चोरी की घटना का खुलासा करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीओ सोनम सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच उपरांत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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बृहस्पतिवार की देर रात चोर स्कूल के एक कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। चोर वहां रखा इन्वर्टर, बैटरी, गैस सिलिंडर, रसोई के बर्तन समेत हजारों रुपये का सामान चोरी कर ले गए। शुक्रवार सुबह स्कूल पहुंची रसोइया नसीम जहां ने कमरों के ताले टूटे देखे तो इसकी सूचना शिक्षकों को दी। जानकारी मिलने पर प्रधानाध्यापक धर्मवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और स्कूल में सामान की जांच की।
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इसके बाद उन्होंने मसवासी चौकी पुलिस को तहरीर देकर चोरी की घटना का खुलासा करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीओ सोनम सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच उपरांत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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