Rampur News: परिषदीय स्कूल का ताला तोड़कर हजारों का सामान चोरी

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बृहस्पतिवार की देर रात चोर स्कूल के एक कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। चोर वहां रखा इन्वर्टर, बैटरी, गैस सिलिंडर, रसोई के बर्तन समेत हजारों रुपये का सामान चोरी कर ले गए। शुक्रवार सुबह स्कूल पहुंची रसोइया नसीम जहां ने कमरों के ताले टूटे देखे तो इसकी सूचना शिक्षकों को दी। जानकारी मिलने पर प्रधानाध्यापक धर्मवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और स्कूल में सामान की जांच की।इसके बाद उन्होंने मसवासी चौकी पुलिस को तहरीर देकर चोरी की घटना का खुलासा करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीओ सोनम सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच उपरांत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।