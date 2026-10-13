फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Golden Boy Club secured a spot in the final by defeating Mikrani 4-0.

Rampur News: गोल्डन बॉय क्लब ने मिकरानी को 4-0 से हराकर फाइनल में बनाई जगह

Tue, 13 Oct 2026 02:50 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Tue, 13 Oct 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
Golden Boy Club secured a spot in the final by defeating Mikrani 4-0.
टांडा। यंगमैन फुटबाल लीग के पहले सेमीफाइनल में गोल्डन बॉय क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मिकरानी क्लब को 4-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। मंसब अली स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मोहम्मद नवाज ने पहले हाफ में हैट्रिक लगाकर टीम की जीत की मजबूत नींव रखी।
विज्ञापन

मैच शुरू होते ही गोल्डन बॉय क्लब ने आक्रामक रुख अपनाया। टीम के सेंटर फॉरवर्ड मोहम्मद नवाज ने 10वें मिनट में पहला गोल दागा। इसके बाद 19वें और 26वें मिनट में लगातार दो गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की। पहले हाफ में तीन गोल की बढ़त लेकर गोल्डन बॉय क्लब ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली।
विज्ञापन

दूसरे हाफ में मिकरानी क्लब ने वापसी के लिए जोर लगाया, लेकिन गोल करने में सफल नहीं हो सका। वहीं, गोल्डन बॉय क्लब की ओर से मोहम्मद नोमान ने चौथा गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। निर्धारित समय में मिकरानी क्लब कोई गोल नहीं कर सका और गोल्डन बॉय क्लब ने 4-0 से मुकाबला जीतकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मैच के दौरान मोहम्मद सईद सागर, जहीर जिया, उबैस प्रिंस, शाहबुद्दीन और जुबैर आलम सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। लीग का दूसरा सेमीफाइनल शाही अरमान क्लब और अलरियाज क्लब के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में गोल्डन बॉय क्लब से भिड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed