Rampur News: 20 दिन से ठप पेयजल आपूर्ति तीन से चार हजार की आबादी परेशान

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मोहल्ले में लगी मोटर खराब होने से पानी की आपूर्ति बाधित है। इससे जुड़े लाल कवर और चीनी गिरान मोहल्ले भी प्रभावित हैं। लोगों का कहना है कि रोजमर्रा के कामकाज से लेकर पीने के पानी तक के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। 20 दिन बीतने के बाद भी मोटर ठीक नहीं कराई गई है। शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। बाशिंदों ने नगर पालिका से जल्द मोटर ठीक कराकर पेयजल आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है।000बाशिंदों की जुबानी, मोहल्ले की परेशानी20 दिन से मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। पानी के बिना रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो गया है। -मोहम्मद उसमान000मोहल्ले में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। मोटर खराब होने से आपूर्ति बंद है। नगर पालिका को जल्द इसकी मरम्मत करानी चाहिए। -हनीफ000पानी की समस्या से पूरा मोहल्ला जूझ रहा है। बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई कर्मचारी समस्या देखने नहीं पहुंचा। आखिर लोग कब तक पानी के लिए परेशान होते रहेंगे। -नेहाल00020 दिन से पानी नहीं मिलने के कारण घरों में काफी परेशानी हो रही है। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को इस समस्या का संज्ञान लेकर जल्द पानी की आपूर्ति शुरू करानी चाहिए। -अदनानवर्जनइस समस्या को कर्मचारियों से बातचीत कर टीम को भिजवाकर दिखवा लिया जाएगा। बाशिंदों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। -दुर्गेश्वर त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी, रामपुर