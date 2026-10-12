Rampur News: दहेज उत्पीड़न, मारपीट के आरोप में छह पर प्राथमिकी

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थाना केमरी क्षेत्र के ग्राम रहसेना निवासी नसरीन ने बताया कि उसका निकाह करीब 20 वर्ष पहले मिलक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिहारी निवासी नवी बक्श से हुआ था। नसरीन ने पति पर 4 अक्तूबर को डंडे से पीटने और बिजली का करंट लगाकर घायल करने का आरोप लगाया है।आरोप है कि इस दौरान ससुर पीर बक्श, सास बतूलन और तीन देवरों ने पति का साथ दिया। आरोपियों ने दोबारा ससुराल आने पर जान से मारने की धमकी भी दी। कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पति समेत छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद