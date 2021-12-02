Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   FIR against five people including Block Pramukh for grabbing property through fake will

Rampur News: फर्जी वसीयत से संपत्ति हड़पने के आरोप में ब्लॉक प्रमुख समेत पांच पर प्राथमिकी

Fri, 06 Nov 2026 12:03 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 06 Nov 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
FIR against five people including Block Pramukh for grabbing property through fake will
मिलक। मृतक के नाम से फर्जी वसीयत तैयार कर विधवा की विरासत में मिली संपत्ति हड़पने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर ब्लॉक प्रमुख और उनके बेटे समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
विज्ञापन

नगर के मोहल्ला नई बस्ती निवासी नीरजा गंगवार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके पति दिग्विजय पाल सिंह का निधन 29 मई 2002 को हो गया था। पति की मृत्यु के बाद उनकी समस्त अचल संपत्ति विरासत के रूप में उनके नाम दर्ज हो गई थी।
विज्ञापन

आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख अर्चना गंगवार, उनके पुत्र शुभांक प्रकाश, प्रदीप कुमार निवासी नई बस्ती, राजेश गंगवार निवासी रौरा खुर्द और पीके राजपूत निवासी बुलंद बंगला रामपुर ने आपस में मिलकर कूटरचित अभिलेख तैयार किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोप है कि आरोपियों ने उनके पति के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर एक मई 2002 की कथित वसीयत तैयार की और इसके आधार पर न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। न्यायालय ने 19 मार्च 2024 को दोनों मुकदमों में फैसला सुनाते हुए वसीयत को जाली और फर्जी करार दिया था।

पीड़िता का कहना है कि वह असदुल्लापुर स्थित अपनी भूमि सितंबर 2007 में ही बेच चुकी हैं और उसका दाखिल-खारिज भी हो चुका है। इसके बावजूद आरोपी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते रहे। उन्होंने 10 सितंबर 2026 को कोतवाली और एसपी को शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट की शरण ली।
सीओ राजवीर सिंह परिहार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed