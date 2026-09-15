Rampur News: कोर्ट मैरिज करने वाली आशिया बी की हत्या का आरोपी पिता गिरफ्तार

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पुलिस का दावा है कि आशिया के रुपये मांगने को लेकर पिता से विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान हबीब अहमद ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से आशिया की मौत हो गई थी। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश कर रही है।मामले का खुलासा आशिया के पति हमजा की तहरीर और शव के पोस्टमार्टम के बाद हुआ था। मुरादाबाद के दलपतपुर निवासी हमजा दिल्ली के मालवीय नगर में रहकर काम करते हैं। करीब एक साल पहले उन्होंने सिविल लाइंस क्षेत्र के अजीतपुर निवासी आशिया बी से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों दिल्ली में रह रहे थे। 18 अगस्त को आशिया दिल्ली से अपने मायके आई थी। 20 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी।मायके वालों ने पति को सूचना दिए बिना ही शव को भोट थाना क्षेत्र के अहमदनगर तराना स्थित पैतृक कब्रिस्तान में दफना दिया था। पत्नी की मौत की जानकारी मिलने पर हमजा दिल्ली से रामपुर पहुंचे और छह सितंबर को पुलिस को तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया था।सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार आशिया की मौत सिर में चोट लगने के कारण होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पति की तहरीर पर पिता हबीब अहमद, मां समीना बेगम, भाई अलीशान और फैजुल्लरहमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पूछताछ के दौरान आशिया के रुपये मांगने को लेकर पिता-पुत्री के बीच विवाद की बात सामने आई।सीओ सिटी ने बताया कि पुलिस ने अजीतपुर निवासी आरोपी पिता हबीब अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त रॉड भी बरामद की गई है।