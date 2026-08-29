Rampur News: कान्हा गोशाला में तीन पशुओं की मौत के बाद केयरटेकर पर रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नगर पंचायत मसवासी के वरिष्ठ लिपिक अमित चंद्रा ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नगर पंचायत मसवासी की कान्हा गोशाला ग्राम खौद कला में मुरादाबाद रोड पर स्थित है। यहां गोवंशों की देखरेख और साफ-सफाई के लिए 10 केयरटेकर तैनात हैं।आरोप है कि 22 अगस्त की रात दो मादा गोवंश आपस में लड़ गईं। ड्यूटी पर तैनात केयरटेकर विशाल व अन्य कर्मचारियों ने समय रहते दोनों गोवंशों को अलग नहीं कराया। लड़ाई में दोनों गंभीर घायल हो गईं और इनमें से एक गंभीर रूप से घायल होकर पैरालिसिस की स्थिति में पहुंच गई। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि गंभीर रूप से घायल मादा गोवंश की 24 अगस्त की रात मौत हो गई।इसके अलावा करीब छह-सात माह उम्र के दो बछड़ों को अधिक मात्रा में हरा चारा डाल दिया गया। अधिक चारा खाने से पेट फूलने के कारण दोनों बछड़ों की भी मौत हो गई। इस तरह 24 अगस्त को गोशाला में तीन गोवंशों की मौत होने का आरोप लगाया गया है।सीओ सोनम सिंह ने बताया कि नगर पंचायत के लिपिक की तहरीर के आधार पर केयरटेकर के खिलाफ गोवंशों के प्रति लापरवाही बरतने और क्रूरता की धाराओं के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।