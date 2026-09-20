Rampur News: मंडल में भाजपा के पुराने प्रभारियों की छुट्टी, नए की तैनाती

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भाजपा में बदलाव की शुरुआत मार्च महीने से हुई है। 16 मार्च को मुरादाबाद महानगर और दो अप्रैल को जिला कार्यकारिणी बदल दी गई थी। दोनों कमेटियों में बदलाव के साथ जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश की गई। वहीं पदाधिकारियों के चयन को लेकर बड़े नेताओं में खींचतान भी देखने को मिली। जबकि 25 जून को प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव किया गया। प्रदेश नेतृत्व ने सत्येंद्र सिसौदिया की जगह नवाब सिंह नागर को क्षेत्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था। तीन सितंबर को क्षेत्रीय अध्यक्ष ने क्षेत्रीय कार्यकारिणी घोषित की। इस कार्यकारिणी में मुरादाबाद और संभल जिले को जगह नहीं मिली थी। कहने के लिए मुरादाबाद की गीता शर्मा को कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया था। इसके बाद जिला प्रभारियों को बदलने की बारी थी। पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रदेश और क्षेत्र की पुरानी कार्यकारिणी के प्रभाव में बनाए गए जिला प्रभारी बदले जा सकते हैं। शनिवार को प्रदेश नेतृत्व की ओर से जिला प्रभारियों की सूची जारी की गई। जिसमें प्रदेश और क्षेत्र के परिवर्तन की पूरी छाप दिखी। मंडल के पुराने सभी छह प्रभारियों को बदल दिया गया है। छह नए प्रभारी तैनात कर दिए गए। इसमें एमएलसी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल का भी नाम शामिल है। मौजूदा प्रदेश मंत्री प्रमेंद्र जांगड़ा को मुरादाबाद महानगर और विकास अग्रवाल को मुरादाबाद जिले का प्रभारी बनाया गया है।000ब्राह्मणों की नुमाइंदगी करने वाले हरिओम शर्मा मंडल की सियासत से ही बाहरपहले क्षेत्रीय कार्यकारिणी से कर दिया गया था आउटअमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। जिले से लेकर मंडल तक भाजपा में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पहचान बनाने वाले हरिओम शर्मा को मंडल की सियासत से ही बाहर कर दिया गया। पहले उन्हें क्षेत्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली। अब उन्हें मंडल से बाहर कर मुजफ्फरनगर का जिला प्रभारी बनाया गया है। भाजपा के एक बड़े नेता के करीबियों में शामिल रहे हरिओम शर्मा पिछली क्षेत्रीय कार्यकारिणी में महामंत्री रहे। साथ ही वह लंबे समय तक बिजनौर के जिला प्रभारी रहे। इस दौरन पार्टी ने बिजनौर में बेहतर प्रदर्शन किया। संगठन काफी मजबूत हुआ। ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी में उनका कद बढ़ेगा। उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश में जगह नहीं मिली। साथ ही क्षेत्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर हो गए। शनिवार को बिजनौर के जिला प्रभारी पद से भी हटा दिया गया। इकलौते ब्राह्मण चेहरा रहे हरिओम शर्मा को मंडल की ही सियासत से बाहर कर मुजफ्फरनगर का जिला प्रभारी बना दिया गया।000मंडल में सत्यपाल सैनी का बढ़ा दायरामुरादाबाद। एमएलसी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल सैनी का कद पार्टी में लगातार बढ़ रहा है। साथ ही मंडल की सियासत में उनका दायरा भी बढ़ रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी में दोबारा जगह बनाने में सफल रहे सत्यपाल सैनी को बिजनौर का जिला प्रभारी बनाया गया है।000जिले के दो नेताओं को जिला प्रभारी बनाया गया है। इसमें हरिओम शर्मा और सत्यपाल सैनी का नाम शामिल है। हरिओम शर्मा को मुजफ्फरनगर और सत्यपाल सैनी को बिजनौर का प्रभारी बनाया गया है। - गिरीश भंडूला, भाजपा महानगर अध्यक्ष000मंडल में किसे कहां का बनाया गया प्रभारीजिलापहले प्रभारीअब प्रभारीमुरादाबाद महानगरमाेहनलाल सैनीप्रमेंद्र जांगड़ामुरादाबाद जिलाराजेश यादवविकास अग्रवालबिजनाैरहरिओम शर्मासत्यपाल सैनीसंभलहेमंत राजपूतडाॅ. चंद्रमोहन सिंहअमरोहाराजीव सिसोदियासत्येंद्र सिसाेदियारामपुरराजा वर्मामाेहित बेनीवाल