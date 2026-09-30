Rampur News: तीन घंटे ठप रही बीएसएनएल सेवा, उपभोक्ता रहे बेहाल
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 30 Sep 2026 01:56 AM IST
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रामपुर। बीएसएनएल की इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं मंगलवार सुबह करीब दस बजे अचानक ठप हो गईं। करीब तीन घंटे तक सेवा बाधित रहने से सरकारी और निजी दफ्तरों में जरूरी कामकाज प्रभावित रहा। कंप्यूटर पर ऑनलाइन काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्रॉडबैंड के साथ मोबाइल फोन की सेवा भी प्रभावित रही।
बीएसएनएल के अधिकारियों के अनुसार, जिले में करीब 2500 ब्रॉडबैंड और लगभग 40 हजार मोबाइल उपभोक्ता हैं। पटवाई और शहर के श्रीराम चौक पर सड़क किनारे निर्माण कार्य के दौरान बीएसएनएल की कनेक्शन लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं मुरादाबाद से आने वाली लाइन में भी खराबी आ गई। दोनों तरफ से आई समस्या के कारण शहर में कनेक्शन की सप्लाई प्रभावित हो गई। इससे दफ्तरों में इंटरनेट आधारित काम रुक गए। ऑनलाइन आवेदन, रिकॉर्ड अपडेट करने और अन्य जरूरी काम के लिए कर्मचारियों को सेवा बहाल होने का इंतजार करना पड़ा। करीब एक बजे लाइनों की मरम्मत के बाद इंटरनेट सेवा बहाल हो सकी। इसके बाद उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली।
वर्जनश्रीराम चौक के पास काम के दौरान लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं मुरादाबाद से आने वाली लाइन में भी खराबी थी। दोनों स्थानों पर टीम ने काम कर लाइनों को ठीक किया। करीब एक बजे इंटरनेट सेवा बहाल करा दी गई। मोबाइल सेवा भी सामान्य कर दी गई है। -त्रिनेंद्र सिंह, एजीएम-बीएसएनएल रामपुर
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बीएसएनएल के अधिकारियों के अनुसार, जिले में करीब 2500 ब्रॉडबैंड और लगभग 40 हजार मोबाइल उपभोक्ता हैं। पटवाई और शहर के श्रीराम चौक पर सड़क किनारे निर्माण कार्य के दौरान बीएसएनएल की कनेक्शन लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं मुरादाबाद से आने वाली लाइन में भी खराबी आ गई। दोनों तरफ से आई समस्या के कारण शहर में कनेक्शन की सप्लाई प्रभावित हो गई। इससे दफ्तरों में इंटरनेट आधारित काम रुक गए। ऑनलाइन आवेदन, रिकॉर्ड अपडेट करने और अन्य जरूरी काम के लिए कर्मचारियों को सेवा बहाल होने का इंतजार करना पड़ा। करीब एक बजे लाइनों की मरम्मत के बाद इंटरनेट सेवा बहाल हो सकी। इसके बाद उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली।
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वर्जनश्रीराम चौक के पास काम के दौरान लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं मुरादाबाद से आने वाली लाइन में भी खराबी थी। दोनों स्थानों पर टीम ने काम कर लाइनों को ठीक किया। करीब एक बजे इंटरनेट सेवा बहाल करा दी गई। मोबाइल सेवा भी सामान्य कर दी गई है। -त्रिनेंद्र सिंह, एजीएम-बीएसएनएल रामपुर
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