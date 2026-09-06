Rampur News: भैया नगला में टूटी पुलिया बनी मुसीबत, मोटर बोट से पहुंचे डीएम-विधायक

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पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण गांव का एक प्रमुख संपर्क मार्ग फिलहाल बाधित है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को परेशानियों से अवगत कराया। शनिवार को ग्रामीणों की स्थिति का जायजा लेने के लिए डीएम और विधायक मोटर बोट के जरिये गांव पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने संपर्क मार्ग और टूटी पुलिया की स्थिति देखी। इसके बाद ग्रामीणों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली गई। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई गई।डीएम के अनुसार, ग्रामीणों के आवागमन के लिए मनकरा की ओर से होकर जाने वाला एक वैकल्पिक संपर्क मार्ग उपलब्ध है। हालांकि मुख्य संपर्क मार्ग बाधित होने से ग्रामीणों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। डीएम ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी समस्याओं पर लगातार नजर रख रहा है। गांव में अधिकारियों की ओर से निरंतर संपर्क बनाए रखा जा रहा है और स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है।ग्रामीणों को आवश्यकतानुसार राहत उपलब्ध कराने के साथ ही आवागमन की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि संपर्क मार्ग बाधित होने से रोजमर्रा के काम के लिए गांव से बाहर आने-जाने में परेशानी हो रही है। खासकर जरूरी सामान लाने, बच्चों और बुजुर्गों के आवागमन तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए वैकल्पिक रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन के गांव पहुंचने और राहत सामग्री उपलब्ध कराने से ग्रामीणों को तत्काल राहत मिली।