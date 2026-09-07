Rampur News: किराये की टेबल पर हुआ विवाद, दंपती से मारपीट, चार पर रिपोर्ट

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लक्ष्मी देवी ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार शाम 7:30 बजे उनके जेठ के बेटे अंकित ने किराये से वापस आई टेबल को अपना बताया। महिला के मना करने पर अंकित ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। विरोध करने पर अंकित की मां सुषमा और भाई अंश व वंश भी लाठी-डंडे व ईंट लेकर आ गए। उन्होंने दंपती से मारपीट की। लक्ष्मी देवी के सिर व आंख में चोटें आईं और पति संजू को भी चोटें लगीं। मारपीट के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर अंकित, उसकी मां सुषमा और अंश व वंश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद