फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   The injured screamed in pain; no doctors were found at the CHC.

Rampur News: दर्द से चीखते रहे घायल, सीएचसी में नहीं मिले डॉक्टर

Mon, 07 Sep 2026 01:49 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 07 Sep 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
The injured screamed in pain; no doctors were found at the CHC.
मिलक। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था शनिवार देर रात खुलकर सामने आ गई। अलग-अलग हादसों में घायल पांच लोग करीब दो घंटे के अंतराल में इलाज की उम्मीद लेकर सीएचसी पहुंचे लेकिन परिजनों के मुताबिक ड्यूटी पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट मौजूद नहीं थे। दर्द से कराहते घायल इलाज के लिए परेशान रहे और तीमारदार डॉक्टर की तलाश में इधर-उधर भटकते रहे, लेकिन उपचार नहीं मिल सका।
विज्ञापन

मामले की जानकारी होने के बाद भी ड्यूटी पर तैनात बताए गए चिकित्सक करीब दो घंटे बाद सीएचसी पहुंचे। उन्होंने घायलों को देखा और प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत के अनुसार जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इस दौरान डॉक्टर और तीमारदारों के बीच बहस भी हुई। चिकित्सक ने एक घायल की हालत गंभीर नहीं होने और उसके नशे में होने की बात कही। उन्होंने बताया कि शाम करीब पांच बजे पोस्टमार्टम हाउस से ड्यूटी पूरी कर घर लौटे थे।
विज्ञापन

कुछ लोगों ने उनके बरेली के निजी अस्पताल में सेवाएं देने का दावा भी किया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। घटना ने सीएचसी की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब हादसे में घायल मरीज तत्काल इलाज के लिए सीएचसी पहुंचते हैं और वहां डॉक्टर ही मौजूद नहीं मिलता, तो उनकी जान की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। देर रात अस्पताल में चिकित्सकों का न मिलना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर करता है। लोगों ने लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

0000
सीएचसी में डॉक्टर के न होने की शिकायत पर चिकित्सक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब नहीं देने विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। -डॉ. बासित अली, सीएचसी अधीक्षक, मिलक
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed