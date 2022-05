{"_id":"62880b7dfbad5e0d6c21e598","slug":"azam-khan-released-azam-became-free-told-about-the-jail-and-expressed-his-political-feelings","type":"story","status":"publish","title_hn":"Azam Khan Released : आजम हुए आजाद, बताई जेल की बात और इजहार किए सियासी जज्बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 21 May 2022 03:13 AM IST