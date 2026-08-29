Rampur News: चलती ई रिक्शा में लगी आग, मचा हड़कंप

विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुर्थिया निवासी परमेश्वरी दयाल सागर के अनुसार वह शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे अपना खाली ई-रिक्शा लेकर नगर से ग्राम कोठा जागीर की ओर जा रहे थे। केमरी रोड स्थित देवापुर गांव के सामने अचानक उनके ई-रिक्शा से धुआं उठने लगा और आग लग गई। राहगीरों ने जब उन्हें आग लगने की जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत ई-रिक्शा को रोड किनारे खड़ा कर दिया। इसके बाद सड़क किनारे गड्ढे में भरे पानी से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी उनकी मदद की और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। रिक्शा स्वामी का कहना है कि आशंका है कि ई-रिक्शा की बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। हादसे में ई-रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है।