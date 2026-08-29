Rampur News: सिपाही का पत्नी से चल रहा था विवाद, तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन

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शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी सिपाही अरुण कुमार शुक्ला (40) गंगापुर आवास विकास कॉलोनी में रह रहा था। वह इस वक्त एसपी दफ्तर में तैनात थे। बृहस्पतिवार को उनका शव किराए के मकान में पंखे से लटकता हुआ मिला था। बताते हैं कि अरुण शुक्ला ड्यूटी खत्म करके दोपहर तीन बजे एसपी दफ्तर से निकले थे।शाम के वक्त दफ्तर में तैनात साथी ने उन्हें फोन किया लेकिन उनका फोन नहीं उठा, जिस पर साथी गंगापुर स्थित किराए के मकान में पहुंच गए, जहां कमरे का दरवाजा बंद था। साथियों ने दरवाजा खटखटाया लेकिन जब नहीं खुला तो लोगों की मदद से दरवाजा खोला गया था। कमरे में पंखे पर सिपाही का शव लटका हुआ दिखा, जिस पर सभी लोग हैरत में आ गए।सूचना के बाद परिवार के लोग भी देर रात तक पहुंच गए, जहां पुलिस ने रात में ही शव का पोस्टमार्टम कराया और फिर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस की अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि शाहजहांपुर निवासी अरुण शुक्ला का परिवार बरेली में रहने लगा था। उसका विवाह 2012 में पीलीभीत निवासी सुमति शुक्ला से हुआ था।पुलिस के अनुसार, अरुण का 11 साल का बेटा भी है। अरुण का पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा है। दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की ओर से भी 25 हजार रुपये प्रति माह भरण पोषण देने के आदेश हुए हैं।सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया है कि पारिवारिक विवाद में अरुण तनाव में रहता था। संभवतः इसी वजह से उसने जान दे दी। मामले की जांच की जा रही है।000पुलिस ने एक महिला से की पूछताछरामपुर। सिपाही के आत्महत्या के मामले की पुलिस मौके पर ही जांच कर रही थी कि इस बीच एक महिला सिपाही को देखने पहुंची। पुलिस को शक हुआ और उससे पूछताछ की लेकिन महिला कुछ खास नहीं बता सकी, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। इस मुद्दे पर पुलिस ने भी चुप्पी साध रखी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उक्त महिला सिपाही की परिचित थी। संवाद