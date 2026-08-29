Rampur News: चलती बस का पहिया खुला, क्लीनर की सतर्कता से बचा हादसा

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शुक्रवार शाम करीब पांच बजे प्राइवेट बस बिलारी से शाहबाद की ओर जा रही थी। रक्षाबंधन के चलते बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। बस सैफनी क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी पिछले हिस्से से तेज आवाज आने लगी और बस के अनियंत्रित होने का एहसास हुआ। खतरा भांपते हुए क्लीनर ने चालक को बस रोकने के लिए आवाज लगाई। चालक ने तुरंत सड़क किनारे बस रोक दी।जांच करने पर पिछले पहिये के कई नट काफी ढीले मिले और पहिया खुलने की स्थिति में पहुंच गया था। यह देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। समय रहते बस रुक जाने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली। बाद में पहिये के नट दोबारा कसकर बस को ठीक किया गया। इसके बाद बस को गंतव्य की ओर रवाना किया गया।बिलारी से शाहबाद जा रहे फैजान व सतीश ने बताया कि नट खुल गए थे, लेकिन क्लीनर की नजर पड़ गई और उसने बस रुकवा दी। तब जाकर हादसा टला।