Rampur News: बिजली चेकिंग के दौरान कर्मचारियों से नोकझोंक, हंगामा

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विवाद के बाद बिजली निगम की ओर से मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की गई। निगमीय कर्मचारियों ने युवकों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई होने से पहले ही क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई। इसके बाद संबंधित युवकों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बिजली कर्मचारियों से माफी मांग ली। इस पर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।इस संबंध में बिजली निगम के जेई श्रीकांत ने बताया कि बिजली चेकिंग के दौरान कुछ युवकों से विवाद हुआ था। मामले में पुलिस को तहरीर दी गई थी, लेकिन युवकों के माफी मांगने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।