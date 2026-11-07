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Rampur News: फर्जी हस्ताक्षर कर कर्मचारी को 13 कंपनियों का बोर्ड मेंबर बनाने का आरोप

Sat, 07 Nov 2026 01:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 07 Nov 2026 01:43 AM IST
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Allegation of making an employee a board member of 13 companies by forging signatures
रामपुर। फर्जी हस्ताक्षर कर एक कर्मचारी को 13 कंपनियों का बोर्ड मेंबर बनाने और बाद में कूटरचित दस्तावेजों के जरिये पद से हटाने का मामला सामने आया है। कंपनी के पूर्व कर्मचारी की शिकायत पर गंज पुलिस ने तत्कालीन चेयरमैन प्रदीप गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।
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गंज थाना क्षेत्र के पहाड़ी गेट निवासी मोहम्मद हनीफ के अनुसार, वह 11 नवंबर 2013 को रियल इंडिया पिट्टी फूड एंड एग्रो लिमिटेड में सेल्स मैनेजर नियुक्त हुए थे। आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन ने उनके फर्जी हस्ताक्षर और डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर उन्हें कंपनी का बोर्ड मेंबर बना दिया। बाद में 24 अप्रैल 2017 को इस्तीफे के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें पद से हटा दिया गया, जबकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था।
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हनीफ का आरोप है कि उन्हें करीब 13 कंपनियों में फर्जी तरीके से बोर्ड मेंबर दर्शाया गया। कंपनी से हिसाब-किताब और जमा धनराशि मांगने पर टालमटोल की गई। विरोध करने पर धमकियां भी दी गईं।
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सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार, शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रदीप गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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