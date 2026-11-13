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Rampur News: घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाने का आरोप

Fri, 13 Nov 2026 01:22 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:22 AM IST
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Accused of setting fire to a car parked outside a house
टांडा। क्षेत्र के गांव छितरिया जागीर में घर के बाहर खड़ी एक अर्टिगा कार में देर रात आग लगा दी गई। आग से कार पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित जुल्फिकार ने गांव के तीन लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जुल्फिकार कुछ दिन पहले शादी समारोह में शामिल होने गांव आए थे। आरोप है कि देर रात तीन लोगों ने उनकी कार में आग लगाई और मौके से भाग गए। घटना में लाखों रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। सीओ पंकज पंत ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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