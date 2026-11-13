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Rampur News: खेत की मेड़ को लेकर फूफा-भतीजे में मारपीट

Fri, 13 Nov 2026 01:24 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:24 AM IST
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Uncle and nephew clash over field boundary
स्वार। नूरपुर फाजलपुर गांव में खेत की मेड़ काटने को लेकर फूफा और भतीजे के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में लाठी-डंडों से मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए।
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घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। गांव निवासी जसप्रीत सिंह और उनके फूफा गुरमुख सिंह के बीच यह कहासुनी हुई थी। ग्रामीणों ने मामला शांत कराया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ कोतवाली में तहरीरें दी हैं। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि पुलिस को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
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