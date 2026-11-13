Rampur News: देवीपुरा पथराव मामले में चार और लोग गिरफ्तार

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कोतवाली प्रभारी जीत सिंह ने बताया कि गांव निवासी दीनदयाल सैनी, अमित कुमार, भूपाल और वीर सिंह को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये सभी मामले में वांछित चल रहे थे।सीओ पीपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने 18 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस पर पथराव और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। इनमें से 11 लोगों को पुलिस पहले ही शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।गौरतलब है कि देवीपुरा गांव में मंदिर के पास सड़क पर ब्रेकर बनाने को लेकर सोमवार रात दो पक्षों में विवाद हो गया था। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे और पथराव शुरू हो गया। इसमें पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और तीन पुलिसकर्मियों समेत 11 लोग घायल हो गए थे।