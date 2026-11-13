Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Four more people arrested in Devipura stone-pelting case

Rampur News: देवीपुरा पथराव मामले में चार और लोग गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 01:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Four more people arrested in Devipura stone-pelting case
बिलासपुर। कोतवाली पुलिस ने देवीपुरा गांव में रास्ते पर ब्रेकर बनाने को लेकर मारपीट और पथराव के मामले में वांछित चल रहे चार लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया था।
विज्ञापन

कोतवाली प्रभारी जीत सिंह ने बताया कि गांव निवासी दीनदयाल सैनी, अमित कुमार, भूपाल और वीर सिंह को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये सभी मामले में वांछित चल रहे थे।
विज्ञापन

सीओ पीपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने 18 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस पर पथराव और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। इनमें से 11 लोगों को पुलिस पहले ही शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

गौरतलब है कि देवीपुरा गांव में मंदिर के पास सड़क पर ब्रेकर बनाने को लेकर सोमवार रात दो पक्षों में विवाद हो गया था। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे और पथराव शुरू हो गया। इसमें पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और तीन पुलिसकर्मियों समेत 11 लोग घायल हो गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed