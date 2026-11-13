Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Women assaulted in Kharsaol over an old enmity

Rampur News: खरसौल में पुरानी रंजिश को लेकर महिलाओं से मारपीट

Fri, 13 Nov 2026 01:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Women assaulted in Kharsaol over an old enmity
सैफनी। खरसौल गांव में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित तौकीर खां ने गांव के चार लोगों पर अपनी पत्नी, बेटियों और पुत्रवधू से मारपीट का आरोप लगाया है।
विज्ञापन

तौकीर खां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर एक युवक ने झूठी शिकायत कर उसके बेटे को पुलिस से पकड़वा दिया था। इसकी जानकारी होने पर उसकी पत्नी, बेटियां और पुत्रवधू आरोपी पक्ष के पास कारण पूछने गईं। आरोप है कि इस बात पर आरोपी आगबबूला हो गया और अपने भाइयों के साथ उनके घर में घुस आया। आरोपियों ने घर में मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट की और भाग गए। थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने इसे पुरानी रंजिश से जुड़ा छोटा-मोटा विवाद बताया। सीओ देवकीनंदन का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed