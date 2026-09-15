Rampur News: अस्पताल में जेवर चोरी का आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

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14 सितंबर को जौहर अस्पताल के संचालक की ओर से गंज थाने में तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ सोने-चांदी के जेवर चोरी किए जाने की शिकायत की थी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना के खुलासे के लिए विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के साथ संदिग्धों की जानकारी भी जुटाई। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को पंखेवालान पक्का बाग निवासी जीशान के बारे में जानकारी मिली।सोमवार को पुलिस टीम ने उसे सैजनी नानकार जाने वाले रास्ते पर आम के बाग के सामने से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में चोरी के जेवर बरामद हो गए। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने 12 सितंबर को जौहर अस्पताल की दूसरी मंजिल स्थित कमरे से जेवर चोरी किए थे। उनके मुताबिक आरोपी अस्पताल समेत अन्य स्थानों पर घूमकर मौका तलाशता था और मौका मिलने पर चोरी कर लेता था।बरामद जेवरों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आरोपी से अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। जीशान का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ थाना सिविल लाइंस में वर्ष 2025 में आर्म्स एक्ट के दो मामले और थाना कोतवाली में एक मामला दर्ज है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।