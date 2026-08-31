Rampur News: शादी तुड़वाने का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप

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कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भैसोड़ी निवासी कुलदीप ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी पड़ोस के गांव की रहने वाली एक युवती से तय हुई है। आरोप है कि शादी तय होने के बाद से दो युवक उसकी मंगेतर को लगातार मोबाइल पर मैसेज भेजकर परेशान कर रहे हैं। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है।कुलदीप का आरोप है कि आरोपी उसके मोबाइल पर भी मैसेज और कमेंट कर शादी न करने का दबाव बना रहे हैं। आरोपियों द्वारा धमकी दी जा रही है कि यदि उसने युवती से शादी की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। धमकियों के कारण वह और उसका परिवार डरा हुआ है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।