Raebareli News: युवक को संदिग्ध हालात में लगी गोली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

धर्मराज पुत्र रामकुमार रात करीब 9.30 बजे नित्यक्रिया के लिए खेत की ओर गए थे। कुछ देर बाद जब वह घर नहीं लौटे, तो परिजन उन्हें ढूढ़ने खेत पहुंचे। वहां उन्होंने धर्मराज को घायल अवस्था में पड़ा देखा। उनके बड़े भाई दयाशंकर ने बताया कि गांव के चार लोगों से उनकी पुरानी रंजिश चल रही है। दयाशंकर के अनुसार, इन्हीं चार लोगों ने उनके भाई धर्मराज को गोली मारी है। उन्होंने थाने में तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पड़ताल की।सीओ सदर आशीष निगम और भदोखर थाना प्रभारी राकेशचंद्र आनंद ने ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत भी जुटाए। ग्रामीणों से पूछताछ में गोली चलने की आवाज या किसी को भागते हुए देखने की जानकारी नहीं मिली।सीओ सदर ने बताया कि जिन लोगों पर गोली मारने का आरोप है, उनमें एक युवक के भाई प्रदीप की साल 2024 में हत्या हुई थी। इस हत्या के मामले में घायल धर्मराज को जेल भेजा गया था। धर्मराज एक साल पहले ही जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आए थे। आरोपी पक्ष के लोग प्रदीप की हत्या के मामले में गवाह भी हैं।जांच पुलिस अब यह पता लगा रही है कि धर्मराज को वास्तव में गोली लगी है या नहीं। इस संबंध में डॉक्टरों की राय ली जा रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। भदोखर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ जारी है।