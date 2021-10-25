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Raebareli News: फर्राटा पंखे से महिला को लगा करंट, मौत

Wed, 11 Nov 2026 12:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 11 Nov 2026 12:49 AM IST
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Youth killed, three injured after being hit by a bus
सलोन। माधवपुर निनैया गांव में मंगलवार सुबह करंट की चपेट में आने से 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। गांव निवासी पुष्पा देवी सुबह करीब सात बजे घर में फर्राटा पंखा बंद कर रही थीं। इसी दौरान पंखे को छूते ही वह करंट की चपेट में आ गईं और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ीं।
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परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। सलोन क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र बहादुर पाल ने बताया कि करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है।
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