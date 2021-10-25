Raebareli News: मारपीट की घटनाओं में प्रधान पुत्र समेत नौ लोग घायल

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वहीं नसीराबाद के पूरे मितई गांव में आठ नवंबर की शाम शराबी गंगाराम ने विरोध करने पर सुभद्रा, उनके बेटे अंकित और बहू सोनी की पिटाई कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऊंचाहार देहात के नौवनहार मजरे में सोमवार शाम खेत से लौट रही कल्पना और बीच-बचाव करने आए उनके बेटे सचिन को पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। विज्ञापन



उधर, सरेनी के हमीदपुर बड़ागांव में मौसी के घर आए लवकुश और उनके ममेरे भाई शिवा गौतम को गांव के छह लोगों ने पीट दिया। सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

वहीं नसीराबाद के पूरे मितई गांव में आठ नवंबर की शाम शराबी गंगाराम ने विरोध करने पर सुभद्रा, उनके बेटे अंकित और बहू सोनी की पिटाई कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऊंचाहार देहात के नौवनहार मजरे में सोमवार शाम खेत से लौट रही कल्पना और बीच-बचाव करने आए उनके बेटे सचिन को पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया।उधर, सरेनी के हमीदपुर बड़ागांव में मौसी के घर आए लवकुश और उनके ममेरे भाई शिवा गौतम को गांव के छह लोगों ने पीट दिया। सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सलोन क्षेत्र के दुबहन गांव में सोमवार शाम खेत जा रहे प्रधान कमलेश पटेल के पुत्र अमित कुमार को रंजिश में लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और बेहोशी की हालत में घर के पीछे फेंक दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) से जिला अस्पताल रेफर किए गए घायल के भाई अक्षत पटेल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।