Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Nine people, including the village head's son, injured in incidents of physical assault

Raebareli News: मारपीट की घटनाओं में प्रधान पुत्र समेत नौ लोग घायल

Wed, 11 Nov 2026 12:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 11 Nov 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Nine people, including the village head's son, injured in incidents of physical assault
सलोन क्षेत्र के दुबहन गांव में सोमवार शाम खेत जा रहे प्रधान कमलेश पटेल के पुत्र अमित कुमार को रंजिश में लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और बेहोशी की हालत में घर के पीछे फेंक दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) से जिला अस्पताल रेफर किए गए घायल के भाई अक्षत पटेल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


वहीं नसीराबाद के पूरे मितई गांव में आठ नवंबर की शाम शराबी गंगाराम ने विरोध करने पर सुभद्रा, उनके बेटे अंकित और बहू सोनी की पिटाई कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऊंचाहार देहात के नौवनहार मजरे में सोमवार शाम खेत से लौट रही कल्पना और बीच-बचाव करने आए उनके बेटे सचिन को पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया।
विज्ञापन


उधर, सरेनी के हमीदपुर बड़ागांव में मौसी के घर आए लवकुश और उनके ममेरे भाई शिवा गौतम को गांव के छह लोगों ने पीट दिया। सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed