Raebareli News: अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ किया हंगामा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव की राजरानी, रमावती, शिवानी, रामरानी व रजनी ने बताया कि कई बार उपकेंद्र पर शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से उपकेंद्र पर आना पड़ा। कटौती से घरेलू काम-काज ठप है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। उमस भरी गर्मी में छोटे बच्चे रात भर जागते रहते हैं।कटौती से अटौरा उपकेंद्र के लगभग 80 गांवों की 50 हजार की आबादी परेशान है। रात में हर एक से दो घंटे के बीच कटौती की जा रही है। महिलाओं का कहना है कि रात भर चार घंटे से ज्यादा आपूर्ति नहीं होती है।उपखंड अधिकारी पीएस राना ने बताया कि कुछ महिलाएं उपकेंद्र पर पहुंची थीं, उनके घरों का बिजली का बिल बकाया है। बिल जमा कराने पहुंची टीम द्वारा कनेक्शन काटे जा रहे थे। इसी बात से नाराज महिलाएं उपकेंद्र पहुंची थीं कि उनके कनेक्शन न काटे जाएं। न्होंने बताया कि रात में इमरजेंसी कटौती ऊपर से ही की जा है।