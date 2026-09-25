Raebareli News: बारिश से गर्मी से राहत, खिले किसानों के चेहरे
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Fri, 25 Sep 2026 02:26 AM IST
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रायबरेली। जिले में बृहस्पतिवार को झमाझम बारिश हुई। इससे कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और बाद में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहावना हो गया। गर्मी से बेहाल लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं, बारिश होने से किसानों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई। सबसे अधिक फायदा धान की फसल को हुआ है।
सुबह से मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहा। शहर से लेकर देहात क्षेत्रों में सुबह से शाम तक रुक-रुककर बारिश होती रही। बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। कई दिनों से बारिश न होने के कारण खेतों में नमी कम हो रही थी और धान की फसल प्रभावित होने की आशंका थी।
बारिश से किसानों को आगामी फसल के लिए भी फायदा होने की उम्मीद है। राही ब्लॉक के सैदनपुर गांव निवासी किसान अशोक त्रिवेदी ने बताया कि बारिश से खेतों में नमी बढ़ गई है। इससे सरसों की बुवाई के लिए जमीन तैयार करने में मदद मिलेगी। समय पर सरसों की बुवाई के लिए खेत में पर्याप्त नमी जरूरी होती है। ऐसे में बारिश आगामी फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर सकती है।
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जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि जिले में इस बार एक लाख 61 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की रोपाई की गई है। मौजूदा बारिश धान की फसल के लिए फायदेमंद है। इससे फसल को पर्याप्त नमी मिलेगी और उत्पादन में भी लाभ हो सकता है। उन्होंने बताया कि बारिश से फसल पर रोगों का असर भी कम होने की
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सुबह से मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहा। शहर से लेकर देहात क्षेत्रों में सुबह से शाम तक रुक-रुककर बारिश होती रही। बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। कई दिनों से बारिश न होने के कारण खेतों में नमी कम हो रही थी और धान की फसल प्रभावित होने की आशंका थी।
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बारिश से किसानों को आगामी फसल के लिए भी फायदा होने की उम्मीद है। राही ब्लॉक के सैदनपुर गांव निवासी किसान अशोक त्रिवेदी ने बताया कि बारिश से खेतों में नमी बढ़ गई है। इससे सरसों की बुवाई के लिए जमीन तैयार करने में मदद मिलेगी। समय पर सरसों की बुवाई के लिए खेत में पर्याप्त नमी जरूरी होती है। ऐसे में बारिश आगामी फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर सकती है।
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जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि जिले में इस बार एक लाख 61 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की रोपाई की गई है। मौजूदा बारिश धान की फसल के लिए फायदेमंद है। इससे फसल को पर्याप्त नमी मिलेगी और उत्पादन में भी लाभ हो सकता है। उन्होंने बताया कि बारिश से फसल पर रोगों का असर भी कम होने की