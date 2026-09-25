Raebareli News: डीसीएम के टूल बॉक्स में मिला कछुआ

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बुधवार रात करीब 11 बजे खालेगांव के पास एक डीसीएम खड़ी थी। अचानक उसमें से संदिग्ध आवाज आने लगी। इससे मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस पहुंची और डीसीएम के आसपास और अंदर जांच की। कुछ संदिग्ध न मिलने और आवाज बंद हो जाने पर पुलिस लौट गई।कुछ देर बाद डीसीएम से फिर आवाज आने लगी। ग्रामीणों ने दोबारा पुलिस को सूचना दी। इस बार पुलिस ने वाहन की गहनता से तलाशी ली। विज्ञापन



केबिन और पीछे के हिस्से की जांच के बाद टूल बॉक्स खोला गया तो उसके अंदर कछुआ मिला। पूछताछ में खलासी मयंक ने बताया कि उसे रास्ते में कछुआ घूमता हुआ मिला था। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने कछुए को टूल बॉक्स में रख दिया था। सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि कछुए को तालाब में छुड़वा दिया गया है। बुधवार रात करीब 11 बजे खालेगांव के पास एक डीसीएम खड़ी थी। अचानक उसमें से संदिग्ध आवाज आने लगी। इससे मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस पहुंची और डीसीएम के आसपास और अंदर जांच की। कुछ संदिग्ध न मिलने और आवाज बंद हो जाने पर पुलिस लौट गई।कुछ देर बाद डीसीएम से फिर आवाज आने लगी। ग्रामीणों ने दोबारा पुलिस को सूचना दी। इस बार पुलिस ने वाहन की गहनता से तलाशी ली।केबिन और पीछे के हिस्से की जांच के बाद टूल बॉक्स खोला गया तो उसके अंदर कछुआ मिला। पूछताछ में खलासी मयंक ने बताया कि उसे रास्ते में कछुआ घूमता हुआ मिला था। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने कछुए को टूल बॉक्स में रख दिया था। सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि कछुए को तालाब में छुड़वा दिया गया है।

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बछरावां। मौरावां-बछरावां मार्ग पर खालेगांव के पास खड़ी डीसीएम से बुधवार रात अचानक अजीब आवाज आने लगी। आवाज सुनकर ग्रामीणों में खलबली मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन की जांच की, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। कुछ देर बाद दोबारा आवाज आने पर पुलिस ने गहनता से तलाशी ली तो टूल बॉक्स के अंदर एक कछुआ मिला। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कछुए को तालाब में छुड़वा दिया।