Raebareli News: तार चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

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मिल एरिया थाना क्षेत्र के प्रगतिपुरम कॉलोनी निवासी अमिताभ पांडेय के मकान के दूसरे तल का निर्माण कार्य चल रहा है। उनके मुताबिक, बीती 30 अक्तूबर की शाम करीब चार बजे वह मकान पहुंचे तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। अंदर रखे बिजली की वायरिंग के तार गायब थे। चोरी हुए तारों की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई गई। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी थी।पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि मिल एरिया थाना प्रभारी की टीम ने गड़ियन का पुरवा निवासी विराट सोनकर और एक 13 वर्षीय बालक को गिरफ्तार किया है। दोनों की निशानदेही पर चोरी का तार बरामद कर लिया गया है।