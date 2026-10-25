Raebareli News: अमेजन कंपनी के 22 लाख के पार्सल लेकर भागा ट्रक चालक
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 25 Oct 2026 01:01 AM IST
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ऊंचाहार। अमेजन कंपनी के करीब 22 लाख रुपये के पार्सल लेकर ट्रक चालक भाग गया। काफी देर तक चालक से संपर्क नहीं होने पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों ने तलाश शुरू की तो ट्रक ऊंचाहार देहात क्षेत्र में खड़ा मिला। चालक और पार्सल गायब थे।
मामले में ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित धर्म कॉलोनी, पालम विहार निवासी गौतम खुराना के मुताबिक, वह पवन हंस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी का ट्रक 19 अक्तूबर को लखनऊ के मोहनलालगंज से अमेजन कंपनी के पार्सल लेकर रीवा के लिए रवाना हुआ था।
सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर फिरोजाबाद जिले के नगला विरी, पोस्ट कटना निवासी ट्रक चालक बृजेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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मामले में ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित धर्म कॉलोनी, पालम विहार निवासी गौतम खुराना के मुताबिक, वह पवन हंस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी का ट्रक 19 अक्तूबर को लखनऊ के मोहनलालगंज से अमेजन कंपनी के पार्सल लेकर रीवा के लिए रवाना हुआ था।
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सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर फिरोजाबाद जिले के नगला विरी, पोस्ट कटना निवासी ट्रक चालक बृजेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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