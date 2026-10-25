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Raebareli News: बस की चपेट में आने से मैकेनिक की जान गई

Sun, 25 Oct 2026 01:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 25 Oct 2026 01:28 AM IST
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A mechanic lost his life after being struck by a bus
लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बाईपास मार्ग पर रोडवेज बस की चपेट में आने से यात्री शकील की मौत के बा
लालगंज। कस्बे के बाईपास रोड पर बरदाही मोहल्ले के पास शनिवार सुबह रोडवेज बस की चपेट में आने से मैकेनिक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस लेकर भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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लखनऊ के उदयगंज स्थित बरफखाना निवासी मो. शकील (48) पुत्र साबिर लोहे का सामान बनाने का काम करते थे। वह किसी काम से रायबरेली से रोडवेज बस में सवार होकर लालगंज आए थे। शनिवार सुबह करीब 10 बजे बरदाही मोहल्ले के पास बस से उतरते समय उनका संतुलन बिगड़ गया।
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इससे वह बस के पिछले पहियों के नीचे आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएचसी में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास मिले मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दी। सीओ सुजीत राय ने बताया कि चालक को पकड़ने और बस को कब्जे में लेने की कार्रवाई की जाएगी।
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