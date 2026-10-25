Raebareli News: बस की चपेट में आने से मैकेनिक की जान गई

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लखनऊ के उदयगंज स्थित बरफखाना निवासी मो. शकील (48) पुत्र साबिर लोहे का सामान बनाने का काम करते थे। वह किसी काम से रायबरेली से रोडवेज बस में सवार होकर लालगंज आए थे। शनिवार सुबह करीब 10 बजे बरदाही मोहल्ले के पास बस से उतरते समय उनका संतुलन बिगड़ गया।इससे वह बस के पिछले पहियों के नीचे आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएचसी में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास मिले मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दी। सीओ सुजीत राय ने बताया कि चालक को पकड़ने और बस को कब्जे में लेने की कार्रवाई की जाएगी।